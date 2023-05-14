В российском регионе мужчина принял другого охотника за медведя и убил его

В Магаданской области мужчина застрелил из ружья другого охотника, приняв за медведя

В Магаданской области 66-летний мужчина во время охоты застрелил из ружья другого охотника, приняв за медведя. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 10 мая, в 16 километрах от поселка Усть-Омчуг Тенькинского района. Местный житель заметил движение на расстоянии около 250 метров и выстрелил в сторону лесных насаждений. Однако там находился другой 61-летний охотник. Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело после того, как 42-летний охотник случайно застрелил своего 28-летнего друга. В СК по региону уточнили, что фигурант заметил несколько косуль, захотел добыть их и начал стрелять из ружья. Однако он попал в напарника и нанес ему смертельное ранение.