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06:14, 14 мая 2023Силовые структуры

В российском регионе мужчина принял другого охотника за медведя и убил его

В Магаданской области мужчина застрелил из ружья другого охотника, приняв за медведя

Фото: СК РФ по Магаданской области

В Магаданской области 66-летний мужчина во время охоты застрелил из ружья другого охотника, приняв за медведя. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 10 мая, в 16 километрах от поселка Усть-Омчуг Тенькинского района. Местный житель заметил движение на расстоянии около 250 метров и выстрелил в сторону лесных насаждений. Однако там находился другой 61-летний охотник. Пострадавший скончался от полученных травм по пути в больницу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Стрелявшему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее в Забайкальском крае возбудили уголовное дело после того, как 42-летний охотник случайно застрелил своего 28-летнего друга. В СК по региону уточнили, что фигурант заметил несколько косуль, захотел добыть их и начал стрелять из ружья. Однако он попал в напарника и нанес ему смертельное ранение.

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Марина Совина
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