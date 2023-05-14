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17:42, 14 мая 2023Моя страна

Тюменские пожарные спасли из огня двух лосят

В Тюменской области пожарные спасли из огня двух лосят
СюжетЛесные пожары:

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Пожарные в Тюменской области спасли из огня двух лосят. Об этом департамент лесного комплекса региона сообщил в своем Telegram-канале.

Как пояснили в ведомстве, пожар произошел неподалеку от села Калиновка в Сорокинском районе области 12 мая. На место происшествия выехали 15 пожарных Тюменской авиабазы, которые в ходе тушения обнаружили двух лосят. Детеныши, вероятно, бежали от огня и потеряли мать из виду.

По словам спасателей, животные получили незначительные травмы и были сильно напуганы. Однако их удалось вывезти в безопасное место и выпустить на волю. «Их мама оказалась поблизости. Семейству теперь ничего не угрожает», — рассказали в департаменте.

Ранее в мае сообщалось, что в поселке Лебедево под Дегтярском из лесного пожара вытащили лосенка. Состояние детеныша удалось стабилизировать, в скором времени его пристроят в питомник.

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Варвара Кошечкина
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