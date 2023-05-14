Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
18:05, 14 мая 2023Забота о себе

Онколог назвала пять групп людей с наивысшим риском развития рака

Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Пожилые люди более остальных подвержены развитию рака. Об этом рассказала врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова в беседе с «Российской газетой».

Медик назвала пять групп людей, которые имеют наивысший риск появления опухоли. Как объяснила Вахабова, с возрастом иммунитет дает сбои, поэтому после 50 лет необходимо пристально следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры. «Всем женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов — колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее», — подчеркнула она.

Второй группой риска являются курильщики, вероятность развития рака легких у которых в семь раз выше, чем у некурящих. «Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа», — предупредила Вахабова.

На третьем месте находятся люди с генетической предрасположенностью к развитию рака. Врач советует им пройти генетическое тестирование на мутации, которые способствуют образованию передающихся по наследству опухолей.

К четвертой группе Вахабова отнесла людей, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами, например, на вредных производствах. Сотрудникам таких предприятий стоит максимально защищать органы дыхания и кожу, а также регулярно проходить медосмотры.

Материалы по теме:
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин. Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
В России рак груди ежегодно убивает тысячи женщин.Как избежать развития смертельной болезни — рассказывает онколог
17 января 2023
Врач назвал способ защититься от некоторых видов рака
Врач назвал способ защититься от некоторых видов рака
10 мая 2023

Замыкают пятерку люди, которые страдают от таких заболеваний, как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.

Ранее врач-терапевт Павел Раменский заявил, что от некоторых видов заболеваний, в том числе онкологических, может защитить физическая активность. По его словам, после нее питание органов становится лучше и эффективнее за счет активного кровообращения. Помимо этого в период физической активности в организме человека запускаются восстановительные механизмы: регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В Госдуме сообщили о болезни у Лукашенко
Вернувшиеся из Артемовска военные ВСУ рассказали о встрече с российскими танками
В Донецке спасатели попали под обстрел ВСУ во время выполнения задания
Змеи укусили двоих людей в Подмосковье
«Ахмат» разгромил «Динамо» в матче РПЛ
Собаководов предупредили об опасности неправильного ношения питомца
Французский политик призвал обратить внимание на поведение Зеленского
Россияне завоевали золото на чемпионате мира по боксу
Пропавшую на Филиппинах россиянку нашли живой
Отдыхавшая в Турции с другом туристка сгорела заживо в доме на колесах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.