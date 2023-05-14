Онколог назвала пять групп людей с наивысшим риском развития рака

Врач-онколог Вахабова заявила, что пожилые люди имеют наивысший риск развития рака

Пожилые люди более остальных подвержены развитию рака. Об этом рассказала врач Института онкологии Европейского медицинского центра Юлия Вахабова в беседе с «Российской газетой».

Медик назвала пять групп людей, которые имеют наивысший риск появления опухоли. Как объяснила Вахабова, с возрастом иммунитет дает сбои, поэтому после 50 лет необходимо пристально следить за своим здоровьем и регулярно проходить медицинские осмотры. «Всем женщинам рекомендуется ежегодно делать маммографию, представителям обоих полов — колоноскопию, гастроскопию, КТ легких и так далее», — подчеркнула она.

Второй группой риска являются курильщики, вероятность развития рака легких у которых в семь раз выше, чем у некурящих. «Табачный дым негативно влияет на весь организм в целом, поэтому у них в принципе повышен риск развития раковой опухоли любого типа», — предупредила Вахабова.

На третьем месте находятся люди с генетической предрасположенностью к развитию рака. Врач советует им пройти генетическое тестирование на мутации, которые способствуют образованию передающихся по наследству опухолей.

К четвертой группе Вахабова отнесла людей, которые контактируют с токсичными или радиоактивными веществами, например, на вредных производствах. Сотрудникам таких предприятий стоит максимально защищать органы дыхания и кожу, а также регулярно проходить медосмотры.

Замыкают пятерку люди, которые страдают от таких заболеваний, как вирус папилломы человека (ВПЧ), вирус Эпштейна-Барр, а также гепатиты В и С.

Ранее врач-терапевт Павел Раменский заявил, что от некоторых видов заболеваний, в том числе онкологических, может защитить физическая активность. По его словам, после нее питание органов становится лучше и эффективнее за счет активного кровообращения. Помимо этого в период физической активности в организме человека запускаются восстановительные механизмы: регенерация хрящевых тканей, заживление микротрещин, высвобождение антиоксидантов и противовоспалительных молекул.