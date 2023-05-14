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21:58, 14 мая 2023Мир

Разрыв на выборах президента Турции между Эрдоганом и Кылычдароглу сократился

Разрыв на выборах в Турции между Эрдоганом и Кылычдароглу сократился и составил 7,13 п.п.

Фото: Umit Bektas / Reuters

Разрыв на президентских выборах в Турции между президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу продолжает сокращаться и составил 7,13 процентного пункта. Об этом сообщает телеканал A Haber.

По данным ЦИК, после обработки 80 процентов бюллетеней Эрдоган набирает 50,66 процента. У Кылычдароглу — 43,53 процента. Для победы в первом туре одному из них необходимо более 50 процентов голосов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны.

За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Граждане также выбирали 600 депутатов парламента.

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Юлия Мискевич
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