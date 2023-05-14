В ЮАР оценили возможность введения США санкций против страны

Минфин ЮАР: США не введут санкций против страны из-за обвинений в поставках оружия России

Министр финансов Южно-Африканской Республики Энох Годонгвана считает, что страна не столкнется с санкциями со стороны США из-за обвинений в поставках оружия России. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам главы ведомства, ЮАР урегулировала спор с Соединенными Штатами из-за этих обвинений. Он считает, что страна не столкнется с последствиями. Годонгвана подчеркнул, что власти предприняли ряд действий для сохранения «нормальных и сердечных» отношений между странами.

Ранее посол США в Южно-Африканской Республике Рубен Бригети обвинил страну в том, что она якобы поставляет оружие России. После того как Министерство иностранных дел ЮАР направило официальный протест из-за его заявления, он принес свои извинения, рассказали в ведомстве. «После сегодняшней встречи посол... признал, что перешел черту, и безоговорочно извинился перед правительством и народом ЮАР», — говорится в заявлении МИД.

