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18:40, 14 мая 2023Бывший СССР

Вернувшиеся из Артемовска военные ВСУ рассказали о встрече с российскими танками

NYT: вернувшиеся из Артемовска украинские военные пожаловались на российские танки

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Вернувшиеся из Артемовска (украинское название — Бахмут) военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожаловались на российские танки и постоянные артиллерийские обстрелы. Об этом бойцы рассказали газете New York Times.

Украинские военнослужащие в интервью изданию признались, что российские танки снятся им в кошмарах. «Артиллерийский огонь, ракетные и авиаудары не прекращаются ни на минуту. Каждый метр города под обстрелом», — рассказал командир 24-й мотострелковой бригады ВСУ. По мнению украинского бойца, они не могут противостоять российской армии в связи с нехваткой противотанковых ракетных комплексов типа Javelin.

13 мая Минобороны России отчиталось, что военные освободили квартал в северо-западной части Артемовска. Утверждалось, что объект был взят при поддержке десантных войск, которые сковывали действия противника с флангов.

24 февраля 2022 года было объявлено о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Сергей Истомин
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