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16:15, 14 мая 2023Путешествия

В Таиланде нашли тело пропавшего в море после падения со скал россиянина

Bangkok Post: в Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего 12 мая после падения со скал

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

В Таиланде нашли тело россиянина, пропавшего в море после падения со скал. Об этом сообщает Bangkok Post.

По данным газеты, первоначально мужчину в воде заметили рыбаки. После этого на место прибыли спасатели, которые достали тело молодого человека на сушу, где было проведено его опознание. Погибшего опознали его знакомые.

12 мая местная газета The Phuket News сообщала, что в Таиланде группу россиян, стоящих на скале, смыло в море огромной волной. Тогда трое россиян смогли выбраться на берег, причем одного из них пришлось госпитализировать из-за травм. При этом четвертый россиянин, 32-летний Юрий Стоян, пропал без вести. В тот момент в районе исчезновения отдыхающего начались поисковые работы — спасатели, добровольцы и частные дроны с камерами видеонаблюдения решили «прочесывать» пляжи, скалистые берега и море.

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Варвара Кошечкина
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