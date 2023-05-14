В Литве подготовят план охраны Куршской косы для ЮНЕСКО без России

В Литве заявили, что разрабатывать план охраны Куршской косы для ЮНЕСКО будут без России

Литва намерена разрабатывать план охраны заповедной территории Куршской косы без участия российской стороны. Об этом в воскресенье, 14 мая, сообщает агентство BNS со ссылкой на директора литовского национального парка «Куршская коса» Аушры Фесер.

По словам Фесер, такое решение принял не парк, а ЮНЕСКО из-за ситуации на Украине. Сотрудничество с Россией, которой также принадлежит часть территории косы, было прервано после начала спецоперации. План должен был зафиксировать состояние заповедной зоны, а также содержать перечень мероприятий по снижению угроз ее экосистеме и памятным объектам.

Протяженность Куршской косы составляет 98 километров, из них больше половины находится в Литве. По совместной заявке с Россией в 2000 году заповедную территорию внесли в список объектов Всемирного наследия.

Ранее сообщалось, что депутаты Сейма Литвы Вилюс Семешка и Пауле Кузмицкене обратились в Государственную комиссию по языку с предложением переименовать литовский вариант названия Калининграда на Караляучус.