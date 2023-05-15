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16:52, 15 мая 2023Среда обитания

Раскрыта стоимость самых дешевых апартаментов в центре Москвы

Стоимость самых доступных апартаментов бизнес-класса в ЦАО составила 13 миллионов рублей
СюжетЦены на квартиры:

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Самые дешевые апартаменты бизнес-класса в Центральном административном округе (ЦАО) Москвы можно приобрести за 13 миллионов рублей. Информацию о цене, площади и расположении объекта «Ленте.ру» раскрыли аналитики компании VSN Realty.

За указанную сумму удастся купить апартамент в 10-этажном строящемся проекте «Амарант» на Павелецкой. Площадь самого дешевого объекта — 24,6 квадратных метра. Ввод в эксплуатацию жилого комплекса планируется до конца 2023 года. Что касается премиального и элитного классов, то апартаменты в ЦАО удастся приобрести по цене от 18,9 миллиона рублей и от 40 миллионов рублей соответственно.

Стоимость самых дорогих апартаментов в центре столицы на данный момент составляет 2,5 миллиарда рублей. Всего в границах Центрального округа представлено 43 проекта с предложением апартаментов элитного, премиального и бизнес-класса.

«Интерес к предложениям апартаментов определяют два фактора: стоимость и локация. Объекты с расположением в ЦАО востребованы, так как интересны как для собственного проживания, так и для арендного бизнеса. В привлекательной локации и с современным ремонтом апартаменты сдаются по цене квартир», — отметила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

Ранее аналитики VSN Realty пришли к выводу, что цена самых дешевых апартаментов бизнес-класса рядом с деловым центром «Москва-Сити» составила 8,6 миллиона рублей. Объект представлял собой студию без отделки площадью 24,7 квадратного метра, расположенную в 3,5 километра от делового цента.

Полина Кислицына
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