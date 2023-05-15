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23:16, 15 мая 2023Россия

Россия предупредила о рисках втягивания Боснии и Герцеговины в НАТО

Замглавы МИД России Грушко предупредил о рисках втягивания Боснии и Герцеговины в НАТО
СюжетРоссия и НАТО:
Александр Грушко

Александр Грушко. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко в интервью телерадиокомпании «Радио и телевидение Республики Сербской» предупредил о рисках втягивания Боснии и Герцеговины (БиГ) в НАТО.

По его словам, Россия выступает категорически против втягивания БиГ в Евросоюз или НАТО, поскольку это будет лишь создавать дополнительные риски в регионе, а не объединять его. Он назвал подобные попытки искусственными и неприемлемыми.

«Одна из таких причин заключается в том, что ЕС, продвигая так называемую европейскую повестку дня, фактически пытается разрушить эти вековые связи между БиГ и Россией, пытаясь направить ее на антироссийский курс», — заявил замглавы МИД.

Грушко добавил, что НАТО, в свою очередь, планирует превратить республику в инструмент продвижения американских интересов в регионе и на европейском континенте в целом.

Ранее стало известно, что президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик планирует 23 мая посетить с официальным визитом Москву и встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

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Марина Совина
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