Названа достаточная сумма для покупки квартиры в российском мегаполисе

Urbanus.ru: для покупки квартиры в российском мегаполисе достаточно 4-5 миллионов рублей

Для покупки квартиры в российских мегаполисах (кроме Москвы и Санкт-Петербурга) будет достаточно 4-5 миллионов рублей. Такие данные приводят аналитики Urbanus.ru в своем исследовании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

По словам специалистов, в этой ценовой категории в большинстве городов-миллионников представлено от одной седьмой (около 14,3 процента) до одной четвертой части (25 процентов) предложения. Эксперты изучили предложение жилье в 20 крупных городах России и определили бюджетные границы, в которые заключена основная часть предложения на первичном рынке (от 50 процентов всех лотов).

Самым распространенный показатель — от 3 до 6 миллионов рублей. С таким бюджетом можно приобрести квартиры в Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Самаре и Челябинске. Чуть больше — от 4 до 7 миллионов рублей — придется отдать за жилье в Краснодаре, Перми и Тюмени.

Схожие значения наблюдаются в Новосибирске (3-7 миллионов рублей), Рязани (3,5-7 миллионов рублей), Калининграде (4-8 миллионов рублей) и Пензе (4,5-8 миллионов рублей). Дороже квартиры в Нижнем Новгороде и Владивостоке — от 5,5 до 9 миллионов рублей и от 5 до 10 миллионов рублей соответственно.

Почти во всех перечисленных городах есть весомая доля предложения, которое стоит 4-5 миллиона рублей, уточняют в Urban.ru. Для 10 городских рынков этот ценник оказался самым популярным. В Ижевске на обозначенном отрезке ценовой шкале сконцентрировано 27,6 процента лотов. В Туле, Перми, Тюмени и Ростове-на-Дону он вбирает в себя четверть всей недвижимости. В Воронеже, Пензе, Краснодаре, Рязани, Калининграде, Новосибирске, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске и Уфе соответствующая пропорция измеряется в 18-22 процентов.

Ранее стали известны города России с наибольшим числом нераспроданного жилья в новостройках. Лидером по этому показателю стал Краснодар — там на рынке остаются нереализованными 83 процента квартир и апартаментов.