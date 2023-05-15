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00:27, 15 мая 2023Мир

Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов

Президент Турции Эрдоган сохранил лидерство на выборах после подсчета 95 процентов голосов

Фото: Murat Cetinmuhurdar / PPO / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сохранил лидерство на выборах главы государства после подсчета свыше 95 процентов голосов. Об этом сообщает телеканал TRT Haber.

После обработки бюллетеней 95,4 процента избирательных урн Эрдоган набирает 49,76 процента голосов, его соперник Кемаль Кылычдароглу — 44,49 процента голосов.

Для победы в первом туре кандидат должен получить 50 процентов + один голос. Если этого не произойдет, будет проведен второй тур выборов.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА». Кроме того, в Турции выбирали 600 депутатов парламента.

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Марина Совина
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