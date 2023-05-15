Эрдоган понадеялся на победу на выборах в первом туре

Эрдоган заявил, что все еще надеется на победу на президентских выборах в первом туре

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все еще надеется на победу на президентских выборах в первом туре. Об этом он сообщил в своем выступлении перед сторонниками в Анкаре, передает РИА Новости.

«Мы верим, что победим с результатом выше 50 процентов в первом туре», — отметил он в обращении к сторонникам. По словам Эрдогана, продолжается обработка данных с зарубежных участков.

На текущий момент турецкий лидер получает менее 50 процентов голосов избирателей, его соперник Кемаль Кылычдароглу — почти 45 процентов, обработано более 99 процентов бюллетеней.

Голосование началось в воскресенье, 14 мая, в 8:00 и продолжалось до 17:00 (время совпадает с московским). Выборы проходили на территории 81 провинции страны. За президентский пост боролись три кандидата — действующий глава государства Эрдоган, кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу и Синан Оган от политического объединения «Альянс АТА».