Отказавшиеся пропустить Бастрыкина на стройку охранники попали под следствие

СКР возбудил дело против охранников, не пустивших Бастрыкина на стройку в Петербурге

В Петербурге следователи возбудили уголовное дело против охранников, отказавшихся пропустить председателя Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина на территорию, где ведутся работы по строительству «северного намыва» на Васильевском острове. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Расследование ведется по статье о превышении полномочий работниками частного охранного предприятия (ЧОП). По версии следствия, 14 мая охранники оказали противодействие сотрудникам СКР.

Бастрыкин прибыл на объект в гражданской одежде и без сопровождения охраны. Но сотрудники ЧОП не пропустили его даже после того, как он предъявил удостоверение. На посту ему сказали: «И что?» — и попросили покинуть охранную зону.

Через час Бастрыкин вернулся к объекту в сопровождении сотрудников ОМОНа, после чего был пропущен на территорию. Он провел осмотр строительной площадки.

По данным СКР, работники группы компаний «Специализированный застройщик "ЛСР"» с октября 2021 года в ходе работ по созданию намыва нарушили законодательство «путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа». В рамках расследования дела назначена судебно-экологическая экспертиза.