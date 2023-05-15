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21:00, 15 мая 2023Силовые структуры

Россиянку осудили на четыре года за истязание троих маленьких сыновей

На Алтае 27-летнюю мать, выгнавшую пятилетнего сына голым на мороз, осудили на четыре года

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Алтайском крае 27-летнюю мать осудили на четыре года за истязание троих сыновей 2020, 2016 и 2015 года рождения и неисполнение обязанностей по их воспитанию. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Людмила Рязанцева.

Ее 35-летнего сожителя осудили на четыре с половиной года за применение насилия в отношении полицейского и избиение детей. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, россиянка и ее сожитель в течение долгого времени применяли психическое и физическое насилие к трем маленьким детям. Женщина издевалась над мальчиками, а также не мешала гражданскому мужу их избивать. 21 января 2022 года мать, разозлившись из-за поведения пятилетнего сына, выгнала его голым на мороз. Спустя продолжительное время мальчика заметила местная жительница.

После этого домой к паре приехал участковый и инспектор по делам несовершеннолетних для того, чтобы изъять детей. Сожитель женщины, разозлившись из-за этого, замахнулся на сотрудника МВД рукой и попытался его ударить.

После этого фигурантов арестовали.

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Владимир Шарапов
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