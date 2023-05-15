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18:38, 15 мая 2023Россия

Описана реакция Ельцина на рассказ губернатора о контакте с инопланетянами

Экс-глава Калмыкии Илюмжинов заявил, что доложил Ельцину о своем контакте с инопланетянами

Фото: Владимир Родионов / РИА Новости

Бывший глава Калмыкии и экс-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов заявил, что неоднократно разговаривал с инопланетянами и сообщал о своем контакте с ними первому президенту России Борису Ельцину. Об этом он рассказал в интервью Sports.ru.

Экс-глава ФИДЕ объяснил, что общался с пришельцами дважды — по словам Илюмжинова, в первый раз существа в желтых скафандрах пригласили его на корабль в 1977 году в Москве, а во время второго визита начали спрашивать, почему он никому не рассказал об их встрече. Илюмжинов предполагал, что его не поймут или засмеют, но доложил о случившемся Ельцину, который в то время стоял во главе государства.

«Он сказал: "Кирсан, иди работай"», — описал Илюмжинов реакцию экс-президента, отметив, что из-за его признания над ним до сих пор «прикалываются».

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Он также добавил, что у правительства могут быть свои данные о пришельцах — по утверждению бывшего главы ФИДЕ, он слышал рассказы о контактах с внеземным разумом от глав нескольких государств, которые побоялись признаваться в этом публично.

Ранее Илюмжинов заявлял, что во времена его руководства Калмыкией неопознанные летающие объекты летали над Элистой «чуть ли не эскадрильями». По его словам, в то время местные жители настолько привыкли к появлению НЛО, что перестали обращать на них внимание.

Илюмжинов руководил Калмыкией с 1993 по 2010 год. В 1995-м он стал президентом Международной шахматной федерации, а в 2018 году, после включения в санкционный список США, был отстранен от занимаемой должности.

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Варвара Родикова
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