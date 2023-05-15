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15:40, 15 мая 2023Россия

Комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении

Комитет Госдумы одобрил поправки о голосовании на выборах при военном положении
СюжетРеферендум на Донбассе:

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Комитет Государственной Думы Федерального Собрания России по госстроительству и законодательству одобрил поправки о проведении выборов при военном положении. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщает ТАСС.

Инициатива была поддержана при подготовке ко второму чтению проекта закона о праве новых регионов устанавливать особенности проведения выборов.

Согласно поправкам, высшее должностное лицо субъекта, на территории которого действует военное положение, вправе не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования направить в Центризбирком предложение о проведении выборов, референдума на территории соответствующего региона.

ЦИК, в свою очередь, не позднее чем через пять дней со дня поступления этого предложения консультируется с Министерством обороны и ФСБ, после чего либо принимает решение о назначении вышеупомянутых мероприятий, либо отклоняет поступившее предложение.

5 октября 2022 года президент России Владимир Путин подписал федеральные конституционные законы о вхождении в состав страны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей. Через две недели главой государства был подписан указ о введении в этих субъектах военного положения.

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Евгения Куликова
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