Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:12, 15 мая 2023Силовые структуры

Стреляющий по студентам россиянин попал на видео

В Омске мужчина стрелял из пневматической винтовки по эвакуированным студентам из-за шума

В Омске 25-летний местный житель открыл стрельбу из пневматической винтовки по студентам, эвакуированным из общежития после сработавшей пожарной сигнализации. Видео с россиянином опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден мужчина с оружием, который стреляет по молодым людям.

В общежитии сработала пожарная сигнализация, проживающих в ней студентов вывели на улицу. Шум разозлил жильца соседнего дома, и он стал стрелять по студентам. Одна из пуль попала 17-летнему юноше в лицо. Ему была оказана помощь на месте.

Прибывшие по вызову полицейские задержали стрелявшего.

Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Эрдоган не сумел победить в первом туре президентских выборов. Сможет ли он удержать власть?
Зрители раскритиковали победу Швеции на «Евровидении» и вспомнили группу ABBA
Во Франции захотели наказать отказавшихся участвовать в ЛГБТ-акции футболистов
Российская студентка пожаловалась отцу на преследование и пропала
Сотрудники ФСБ прибыли к заминированной опоре ЛЭП в подмосковном Климовске
Россияне стали вдвое чаще привозить машины из-за рубежа
Раскрыта средняя стоимость популярных у россиян подержанных автомобилей
Оценены потери поставленного Украине западного вооружения
Сотни россиян застряли в турецком аэропорту из-за технических проблем
Популярную блогершу отказались пускать в магазин российского бренда 12 Storeez
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.