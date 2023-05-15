Стреляющий по студентам россиянин попал на видео

В Омске мужчина стрелял из пневматической винтовки по эвакуированным студентам из-за шума

В Омске 25-летний местный житель открыл стрельбу из пневматической винтовки по студентам, эвакуированным из общежития после сработавшей пожарной сигнализации. Видео с россиянином опубликовал Telegram-канал SHOT.

На кадрах виден мужчина с оружием, который стреляет по молодым людям.

В общежитии сработала пожарная сигнализация, проживающих в ней студентов вывели на улицу. Шум разозлил жильца соседнего дома, и он стал стрелять по студентам. Одна из пуль попала 17-летнему юноше в лицо. Ему была оказана помощь на месте.

Прибывшие по вызову полицейские задержали стрелявшего.