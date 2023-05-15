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15:20, 15 мая 2023Культура

Музыкальный фестиваль Outline 2023 объявил первые имена состава артистов

Фестиваль электронной музыки Outline 2023 объявил первые имена состава артистов
Denis Kaznacheev

Denis Kaznacheev. Фото: @denis_kaznacheev_nervmusic

Фестиваль электронной музыки Outline 2023 объявил первые имена состава артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первой волне лайнапа мероприятия представлены исполнители из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, США и Аргентины. Выступят такие музыканты, как Atom™, Cabanne, Gaja, GFRND, Hell A, Torn Hawk и другие. Среди участников события ключевые представители крупнейших электронных сообществ России Hipushit, Kovyazin D, Lena Popova, Mizinov Trio, Poima, Séxstasy, а также группы «Труд» и «Залпом». На данный момент в списке музыкантов более 20 имен.

Артисты займут четыре из пяти сцен фестиваля: Main, концертная Sun, Dark Stage и танцпол Woods. Две развернуты под открытым небом, другие — в восстановленных бруталистских зданиях в новой локации на берегу реки Дубны. Одно из строений архитектурного комплекса трансформировано в большое арт-пространство.

Фестиваль Outline 2023 пройдет с 6 по 9 июля в новой постоянной локации в 90 километрах от Москвы, на берегу реки Дубны. Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.

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Сергей Равин
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