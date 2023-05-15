Музыкальный фестиваль Outline 2023 объявил первые имена состава артистов

Фестиваль электронной музыки Outline 2023 объявил первые имена состава артистов

Фестиваль электронной музыки Outline 2023 объявил первые имена состава артистов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В первой волне лайнапа мероприятия представлены исполнители из Германии, Франции, Италии, Нидерландов, США и Аргентины. Выступят такие музыканты, как Atom™, Cabanne, Gaja, GFRND, Hell A, Torn Hawk и другие. Среди участников события ключевые представители крупнейших электронных сообществ России Hipushit, Kovyazin D, Lena Popova, Mizinov Trio, Poima, Séxstasy, а также группы «Труд» и «Залпом». На данный момент в списке музыкантов более 20 имен.

Артисты займут четыре из пяти сцен фестиваля: Main, концертная Sun, Dark Stage и танцпол Woods. Две развернуты под открытым небом, другие — в восстановленных бруталистских зданиях в новой локации на берегу реки Дубны. Одно из строений архитектурного комплекса трансформировано в большое арт-пространство.

Фестиваль Outline 2023 пройдет с 6 по 9 июля в новой постоянной локации в 90 километрах от Москвы, на берегу реки Дубны. Приобрести билеты можно на официальном сайте мероприятия.