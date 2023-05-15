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12:42, 15 мая 2023Россия

Россиянка в День Победы сорвала поздравительный плакат к 9 Мая и попала на видео

В Екатеринбурге женщина сорвала плакат ко Дню Победы и попала на видео

Жительница Екатеринбурга сорвала висевший в подъезде плакат ко Дню Победы. Инцидент произошел вечером 9 мая, видеозапись опубликовало сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург Онлайн».

На кадрах с установленной в подъезде камеры наблюдения видно, как возвращавшаяся после выгула собаки женщина срывает со стены плакат с поздравлением ветеранам. Затем россиянка бросает его на пол.

Мужской голос на видео сообщает, что горожанка проживает в этом подъезде. Жители дома установили ее адрес и пожаловались на соседку в полицию. В беседе с журналистами один из жильцов дома назвал поступок женщины глумлением над памятью жертв Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что россиянку необходимо наказать, «чтобы не допустить самосуда».

Ранее во Владимире участников волонтерского форума «Рокот 33» не пустили в один из городских ресторанов из-за нашивок в виде буквы Z.

Алан Босиков
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