Российский губернатор сообщил о тысячах пострадавших от природных пожаров

Глава Курганской области Шумков: из-за природных пожаров пострадали 2,5 тысячи человек

Из-за природных пожаров в Курганской области пострадали не менее 2,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков, его слова приводит ТАСС.

По словам Шумкова, каждый из курганцев, чье имущество было повреждено огнем, получит компенсации и выплаты.

Глава региона сообщил, что пострадавшим было выплачено уже 25 миллионов рублей — каждому по 10 тысяч.

7 мая в Курганской области начались масштабные природные пожары. Власти региона ввели режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов пришлось эвакуировать. Огнем были уничтожены десятки домов.