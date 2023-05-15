Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:59, 15 мая 2023Россия

Российский губернатор сообщил о тысячах пострадавших от природных пожаров

Глава Курганской области Шумков: из-за природных пожаров пострадали 2,5 тысячи человек

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Из-за природных пожаров в Курганской области пострадали не менее 2,5 тысячи жителей региона. Об этом сообщил курганский губернатор Вадим Шумков, его слова приводит ТАСС.

По словам Шумкова, каждый из курганцев, чье имущество было повреждено огнем, получит компенсации и выплаты.

Глава региона сообщил, что пострадавшим было выплачено уже 25 миллионов рублей — каждому по 10 тысяч.

7 мая в Курганской области начались масштабные природные пожары. Власти региона ввели режим ЧС. Жителей некоторых населенных пунктов пришлось эвакуировать. Огнем были уничтожены десятки домов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
Зеленский попросил еще время для начала контрнаступления
Назван способ прокладки тоннелей первых линий московского метро
США высказались о поставках Украине ракет большой дальности
В российском городе безработный домогался маленькой дочери своей знакомой
Юная россиянка умерла после уговоров мигранта попробовать наркотик
В подмосковном лесу нашли тело женщины с пробитой головой
Врач предупредила некоторых людей о вреде «кудрявого метода»
В Китае заявили о необходимости создания условий для переговоров по Украине
Тайсон Фьюри обвинил Усика в жадности
Рост продаж квартир в Москве объяснили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.