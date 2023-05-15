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11:48, 15 мая 2023Россия

Очные последние звонки отменили близ границы в российском регионе

В граничащих с Украиной районах Белгородской области отменили очные последние звонки

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Очное проведение последнего звонка отменили в приграничных районах Белгородской области. Об этом сообщил министр образования региона Андрей Милехин, его цитирует ТАСС.

Так, линейки на последний звонок в традиционном формате не состоятся в школах, расположенных в 15 километрах от границы с Украиной. В более отдаленных районах линейки проведут для всех выпускников, однако максимальное число школьников на празднике может составлять 300.

Как пояснил Милехин, школы, где число учеников превышает допустимое, проведут несколько праздничных линеек в разное время. За день до последнего звонка территории образовательных учреждений обследуют сотрудники правоохранительных органов.

О возможности отмены последних звонков в части школ в начале мая сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Это произошло после попадания снарядов на территорию школы в Шебекино.

19 октября 2022 года президент России Владимир Путин ввел в восьми регионах, в том числе в Белгородской области, средний уровень реагирования. Это предполагает, в частности, усиление охраны общественного порядка и повышенный уровень безопасности на энергетических объектах.

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Анастасия Шейкина
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