Ушедший из части и попавший в смертельное ДТП военнослужащий получил восемь лет

В Пскове дали 8 лет военному, самовольно уехавшему со службы и попавшему в смертельное ДТП

Псковский гарнизонный военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы военнослужащего, самовольно покинувшего службу и попавшего в смертельное ДТП. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным по части 5 статьи 337 («Самовольное оставление части или места службы») и пункту «а» части 4 статьи 264 («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима с лишением права три года заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

По данным ведомства, фигурант самовольно уехал из части и перестал прибывать на службу в период мобилизации. В ночь на 25 января в пьяном состоянии он катался с подругой по городу Остров на машине. Мужчина нарушил правила дорожного движения, не справился с управлением и съехал в кювет. Автомобиль врезался в дерево, пассажирка получила тяжелые травмы. Ее госпитализировали, но утром потерпевшая скончалась.