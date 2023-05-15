Следы краснокнижного медведя заметили в ульяновском лесу

В Ульяновской области в лесу заметили следы редкого для региона бурого медведя

В лесу в Ульяновской области сотрудники одного из местных лесничеств заметили следы редкого для региона бурого медведя. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщила министр природных ресурсов и экологии области Гульнара Рахматулина, передает «Интерфакс».

По словам чиновницы, следы хищника, который занесен в Красную книгу региона, обнаружили на проселочной дороге, пролегающей по территории Налейкинского участкового лесничества. Предположительно, оставил их взрослый медведь.

«Если ж вы увидели медведя в отдалении, осторожно покиньте место, обойдите его стороной. Нельзя убегать и делать резкие движения. Отпугнуть косолапого можно звоном металлических предметов, криками, хлопками», — отметила Рахматулина.

Из-за уничтожения лесов и охоты бурые медведи практически исчезли с территории нынешней Ульяновской области в начале ХХ века. Сейчас встретить это животное в редких случаях можно в Инзенском и Сурском районах области.

