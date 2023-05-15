Сын бывшего советника зампосла России задержан за убийство под Москвой

Сына экс-советника зампосла РФ в Пакистане задержали за убийство девушки в Солнечногорске

Сотрудники правоохранительных органов задержали 32-летнего сына бывшего советника заместителя посла России в Пакистане по подозрению в убийстве 22-летней девушки в подмосковном Солнечногорске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Мужчину выследили по видеокамерам после совершения преступления.

В подмосковном управлении Следственного комитета России пояснили «Ленте.ру», что жителю Солнечногорска предъявлено обвинение в убийстве знакомой, он арестован по решению суда.

По данным следствия, 12 мая в тамбуре подъезда многоквартирного дома на улице Дзержинского между ним и знакомой произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений. В ходе ссоры мужчина нанес девушке множественные ножевые ранения. От полученных травм она скончалась на месте происшествия. После убийства обвиняемый скрылся. Тело погибшей нашел сосед.

Обвиняемый является наркозависимым, уточняет Telegram-канал Mash. Он три месяца преследовал девушку, добиваясь от нее близких отношений и угрожая расправой в случае отказа.

Погибшая — училась в московском университете МВД. Сталкер выманил ее из квартиры под предлогом того, что курьер привез ей подарок.

На теле девушки нашли 14 ножевых ранений.