Ветеран МУР объяснил причины преобладания мужчин среди убийц

Раскрывший дело зюзинской маньячки ветеран МУР объяснил, почему среди убийц больше мужчин

Ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов, раскрывший дело Марии Петровой, известной как зюзинская маньячка, объяснил преобладание мужчин среди убийц. Своим мнением он поделился с порталом «Страсти».

«Женская агрессия, как правило, внутри. Мужчины — охотники. Женщины – собирательные, и агрессия внутри. Она может убить той же сковородкой на кухне, ножом пырнуть, выбросить ребенка из окна. Но это в состоянии аффекта. Драма», — рассказал Миронов.

По его словам, у мужчин агрессия, как правило, направлена вовне. Чаще всего преступления совершаются из мести или корысти, а также в состоянии аффекта. Ветеран МУР рассказал, что за время его службы Петрова была единственной женщиной, совершавшей серийные убийства.

Он добавил, что Петрова в школе хорошо училась и была воспитанным ребенком. Сейчас, по его словам, маньячка мечтает о том, чтобы выйти замуж и родить ребенка.