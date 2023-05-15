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20:02, 15 мая 2023Силовые структуры

Ветеран МУР объяснил причины преобладания мужчин среди убийц

Раскрывший дело зюзинской маньячки ветеран МУР объяснил, почему среди убийц больше мужчин

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Ветеран Московского уголовного розыска (МУР) Дмитрий Миронов, раскрывший дело Марии Петровой, известной как зюзинская маньячка, объяснил преобладание мужчин среди убийц. Своим мнением он поделился с порталом «Страсти».

«Женская агрессия, как правило, внутри. Мужчины — охотники. Женщины – собирательные, и агрессия внутри. Она может убить той же сковородкой на кухне, ножом пырнуть, выбросить ребенка из окна. Но это в состоянии аффекта. Драма», — рассказал Миронов.

По его словам, у мужчин агрессия, как правило, направлена вовне. Чаще всего преступления совершаются из мести или корысти, а также в состоянии аффекта. Ветеран МУР рассказал, что за время его службы Петрова была единственной женщиной, совершавшей серийные убийства.

Он добавил, что Петрова в школе хорошо училась и была воспитанным ребенком. Сейчас, по его словам, маньячка мечтает о том, чтобы выйти замуж и родить ребенка.

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Елизавета Новикова
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