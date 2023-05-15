Российский пятиклассник зарядил винтовку зубочисткой и прострелил другу глаз

В Хакассии пятиклассник прострелил другу глаз зубочисткой из пневматической винтовки

В Хакассии пятиклассник зарядил пневматическую винтовку зубочисткой и прострелил другу глаз. Об этом РЕН ТВ рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в поселке Усть-Бюр 14 мая. По данным телеканала, во время игры с учеником седьмого класса школьник взял пневматическую винтовку и выстрелил из нее зубочисткой в сторону друга.

Предмет пронзил левый глаз семиклассника, пострадавшего доставили в офтальмологическую клинику. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области дети выкрали у соседа пневматическое ружье и ранили шестилетнюю девочку, стреляя по бочкам. Ребенка отвезли в реанимацию.