Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
13:18, 16 мая 2023Экономика

ЦБ назвал сумму освобожденных активов российских инвесторов

Набиуллина: России удалось восстановить права своих инвесторов на активы в 3 трлн рублей

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российским властям удалось восстановить права отечественных инвесторов на активы стоимостью около 3 триллионов рублей. Такую сумму назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), пишет РБК.

Среди мер, позволивших освободить активы, председатель Банка России назвала автоматическую принудительную конвертацию депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую учетную инфраструктуру, а также выпуск замещающих облигаций.

Однако она подчеркнула, что часть активов по-прежнему остается заблокированной. Инвесторы могут обращаться за лицензиями на разблокировку в индивидуальном порядке, однако ЦБ рассматривает и централизованные сценарии разморозки средств. Реализация централизованного обмена заблокированными активами с западными странами — «политический вопрос», сказала Набиуллина. Она добавила, что в ближайшее время не видит шансов, что регуляторы с обеих сторон дадут на это свое разрешение.

ЦБ рассматривает и другие варианты разблокировки. «Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен», — рассказала Набиуллина.

Весной 2022 года, после заморозки активов российских инвесторов Банк России ответно заблокировал российские ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок. В конце года ЦБ заявил, что именно эти меры «заложили основу для начала переговорного процесса по возврату российских активов».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Софья Ермакова
Обсудить
Последние новости
В Кремле ответили на заявление о сбитых гиперзвуковых ракетах «Кинжал»
Медведев анонсировал увеличение выпуска военной техники после денонсации ДОВСЕ
Турчак заявил о создании стандарта мер поддержки участников СВО и их семей
Тренер раскрыл секрет «алмазных» отжиманий
Мавзолей Ленина снова открылся для посетителей в Москве
Одна из электростанций на Украине получила повреждения
В Кремле прокомментировали доклад о невмешательстве России в выборы в США
В Госдуме оценили идею о запрете продажи алкоголя лицам моложе 21 года
Россиянин приехал в больницу с болью в животе и умер после простой операции
В Европе захотели привлечь Россию к ответственности за украинский конфликт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.