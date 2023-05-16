ЦБ назвал сумму освобожденных активов российских инвесторов

Набиуллина: России удалось восстановить права своих инвесторов на активы в 3 трлн рублей

Российским властям удалось восстановить права отечественных инвесторов на активы стоимостью около 3 триллионов рублей. Такую сумму назвала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР), пишет РБК.

Среди мер, позволивших освободить активы, председатель Банка России назвала автоматическую принудительную конвертацию депозитарных расписок, принудительный перевод учета прав в российскую учетную инфраструктуру, а также выпуск замещающих облигаций.

Однако она подчеркнула, что часть активов по-прежнему остается заблокированной. Инвесторы могут обращаться за лицензиями на разблокировку в индивидуальном порядке, однако ЦБ рассматривает и централизованные сценарии разморозки средств. Реализация централизованного обмена заблокированными активами с западными странами — «политический вопрос», сказала Набиуллина. Она добавила, что в ближайшее время не видит шансов, что регуляторы с обеих сторон дадут на это свое разрешение.

ЦБ рассматривает и другие варианты разблокировки. «Есть несколько вариантов, которые, может быть, можно быстрее реализовать, чем такой вот тотальный обмен», — рассказала Набиуллина.

Весной 2022 года, после заморозки активов российских инвесторов Банк России ответно заблокировал российские ценные бумаги на счетах иностранных инвесторов и ограничил продажи российских акций, полученных при конвертации депозитарных расписок. В конце года ЦБ заявил, что именно эти меры «заложили основу для начала переговорного процесса по возврату российских активов».