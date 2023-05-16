Агутин впервые прокомментировал обвинения в сатанизме и заговоре с масонами

Певец Леонид Агутин впервые прокомментировал обвинения блогера Ильи Мамаева в масонстве

Певец Леонид Агутин впервые прокомментировал судебный процесс с блогером Ильей Мамаевым, обвинившим его в сатанизме и заговоре с масонами. Об этом Агутин рассказал на своей странице в социальной сети, передает РИА Новости.

В 2020 году Мамаев опубликовал ролик «Какой свет включает Агутин», в котором заявил, что певец запудривает мозги зрителям в своем клипе «Включите свет». Блогер утверждал, что в клипе якобы присутствуют масонские знаки и мистические числа. Как считает Мамаев, в видео исполнителя есть «масонские шахматы», а также несколько раз появляется цифра девять, которая, по словам блогера, является символом победы масонов.

В ответ на обвинения блогера Агутин обратился к юристу. «Оказалось, что вышеупомянутый персонаж оказался банальным создателем искусственных сенсаций путем поливания грязью известных персон с целью привлечения аудитории, на свой, как я понимаю, совершенно непопулярный канал. Потому что выдержать логику автора способны немногие», — пишет певец.

По словам юриста исполнителя, ответчик являлся в суд всего раз, а затем «срочно покинул Россию, распродав все имущество». Позже суд назначил экспертизу, которая подтвердила нарушение прав Агутина. По решению суда Мамаева обязали удалить видеоролик «Какой свет включает Агутин» со всех сайтов. Помимо этого, блогер должен будет дать опровержение информации из ролика.

Отмечается, что Мамаев никак не отреагировал на решение суда. В настоящее время он продолжает снимать видео об артистах и теориях заговора.

Ранее известный российский телеведущий Андрей Малахов отреагировал на распространившуюся в сети новую «теорию заговора», связанную с его участием в старой рекламе стирального порошка Tide. «Новый день — новая теория заговора», — прокомментировал Малахов.

