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22:55, 16 мая 2023Забота о себе

Психолог объяснила изменившееся отношение женщин к сексу

Психолог Луканина: женщины стали иначе относиться к сексу, потому что зарабатывают сами

Фото: Dainis Graveris / Unsplash

Современные женщины стали иначе относиться к сексу благодаря финансовой самостоятельности, рассказала психолог-сексолог Оксана Луканина. В беседе с «Моментами» она подробнее объяснила связь экономического положения женщины и ее изменившегося отношения к интимным связям.

Специалистка отметила, что теперь женщины зарабатывают сами и вступают в отношения, в том числе сексуальные, ради удовольствия, а не потому что «надо». «Больше нет экономической необходимости выйти замуж — женщина способна зарабатывать сама, причем довольно-таки много. Представления о быте тоже меняется — доставки, умный дом и роботы-пылесосы», — продолжила она, добавив, что место женщины больше не на кухне.

По словам Луканиной, теперь отношения больше не строятся на функциях выживания. Кроме того, женщины стали иначе относиться к своему личному пространству. «Что касается сексуальных отношений, сейчас женщины уважают свое пространство и "секс на одну ночь" не в тренде», — уверена психолог.

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Уровень осознанности в обществе, по ее мнению, вырос, и секс стал одним из компонентов полноценных отношений. «Конечно, есть и те дамы, которые просто любят секс без обязательств, но это другая история. В целом, мужчинам нужно больше общаться, проявлять инициативу и не ждать ее от женщины», — заключила Луканина.

Ранее врач-дерматовенеролог Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии Департамента здравоохранения Москвы Ольга Грязнова перечислила связанные с оральным сексом риски. Дело в том, что слизистая полости рта может быть поражена различными инфекционными агентами, в том числе возбудителями инфекций, передающихся половым путем, пояснила специалист.

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Александра Лисица
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