Российского дальнобойщика осудили на 5,5 года за убийство коллеги из-за алкоголя

В Иркутске осудили на 5,5 года дальнобойщика, забившего до смерти коллегу в салоне авто

В Иркутске суд приговорил к 5,5 года лишения свободы 36-летнего мужчину за убийство 50-летнего коллеги из-за алкоголя. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Мужчина признан виновным по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, в августе 2022 года два пьяных дальнобойщика поссорились в салоне грузового авто в Ленинском округе. Тогда осужденный избил оппонента, нанеся смертельные травмы головы.

Вскоре нападавшего задержали полицейские совместно со следователями СКР, уточнила в беседе с «Лентой.ру» представитель прокуратуры Иркутской области Евгения Алферова.

