ФСБ накрыла восемь диверсионных групп в Тюменской и Свердловской областях

УФСБ: в Тюменской и Свердловской областях пресечена деятельность восьми диверсионных групп

В Свердловской и Тюменской областях сотрудники ФСБ пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с начала 2022 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель свердловского управления ведомства Алина Казанцева.

По ее словам, следователями возбуждено 13 уголовных дел, задержаны 20 человек.

Члены ДРГ намеревались совершить серию террористических актов и диверсий на территориях двух областей.

7 мая сообщалось, что ФСБ задержала украинских диверсантов, планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области. Их выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Российские силовики проконтролировали полет подозрительного самолета, чтобы не была совершена возможная диверсия. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны в момент передачи средств поражения.