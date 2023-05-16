Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:06, 16 мая 2023Силовые структуры

ФСБ накрыла восемь диверсионных групп в Тюменской и Свердловской областях

УФСБ: в Тюменской и Свердловской областях пресечена деятельность восьми диверсионных групп

Фото: Виталий Невар / ТАСС

В Свердловской и Тюменской областях сотрудники ФСБ пресекли деятельность восьми диверсионно-разведывательных групп (ДРГ) с начала 2022 года. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель свердловского управления ведомства Алина Казанцева.

По ее словам, следователями возбуждено 13 уголовных дел, задержаны 20 человек.

Члены ДРГ намеревались совершить серию террористических актов и диверсий на территориях двух областей.

7 мая сообщалось, что ФСБ задержала украинских диверсантов, планировавших атаковать военные самолеты России в Ивановской области. Их выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Российские силовики проконтролировали полет подозрительного самолета, чтобы не была совершена возможная диверсия. Пилот, а также члены ДРГ, завербованные ГУР Министерства обороны Украины, задержаны в момент передачи средств поражения.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
Захарова ответила на признание Буданова в причастности Киева к подрыву россиян
Власти подтвердили уничтожение украинских дронов в Курской области
Акции турецких банков упали после выборов президента
Китай призвал посольства в Пекине прекратить демонстрацию флага Украины
Пассажирский самолет вынужденно приземлился из-за неисправности двигателя
ФСБ накрыла восемь диверсионных групп в Тюменской и Свердловской областях
В Петербурге запретили использование беспилотников
В Киеве объяснили хитростью частые заявления о скором наступлении ВСУ
Выявлена связь между ожирением и раком крови
Популярный ведущий обматерил коллегу и остался без работы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.