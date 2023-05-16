Турист убил украинку в Таиланде, оставил рядом с ней пилу и попытался скрыться

Khao Sod: польский турист убил украинку в Таиланде и попался полицейским

Турист из Польши убил свою украинскую подругу в Таиланде, оставил рядом с ее телом пилу, попытался скрыться и попался полиции. Об этом пишет Khao Sod.

Тело 27-летней девушки было обнаружено в понедельник, 15 мая, в многоквартирном доме на 32-м этаже с раной от шеи до левого плеча и сломанным левым запястьем. Рядом с ней лежала окровавленная пила.

По данным издания, украинка снимала жилье вместе с 25-летнем парнем, гражданином Польши, который приехал в популярную курортную страну Азии в конце апреля. Полицейским стало известно, что сожитель девушки зашел в дом с чемоданом, в котором, предположительно, находилась пила. Правоохранители полагают, что мужчина сначала расправился с подругой, а затем пытался ее расчленить.

Отмечается, что турист пробыл некоторое время в номере, а затем вызвал такси до границы с Камбоджей. Полиции удалось задержать подозреваемого. Теперь ему грозит тюремное заключение.

Ранее в мае мужчина, вооруженный мачете, убил туриста из Аргентины на мексиканском курорте. По информации издания, вооруженное нападение произошло 12 мая в деревне Ла-Исла на побережье Тихого океана. Во время происшествия были ранены еще два человека, однако их травмы не представляют угрозу жизни.