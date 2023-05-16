Москвичка исчезла после свидания с парнем из Tinder

В Москве полиция ищет девушку, пропавшую после свидания с новым знакомым из Tinder

В Москве девушка пропала после свидания с парнем, с которым она познакомилась в приложении для знакомств Tinder. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Вечером 13 мая девушка проводила время в ресторане в центре столицы вместе с подругой. Москвичка рассказала приятельнице, что познакомилась в интернете с приятным молодым человеком, который должен заехать за ней и отвезти на свидание. Так как подруге нужно было отвезти ребенка домой, она оставила девушку в ресторане и уехала. Какое-то время они переписывались, но вскоре девушка, которая должна была встретиться с новым кавалером, перестала выходить на связь.

Выяснилось, что ни ее родственники, ни знакомые не знают, где она находится. Спустя несколько дней подруга написала заявление в полицию.

Как уточняет Telegram-канал Baza, пропавшая девушка нашлась спустя три дня. Выяснилось, что она поехала на дачу к новому знакомому, а свой телефон потеряла.