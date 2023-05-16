Создание ЦРУ канала для вербовки россиян назвали вмешательством в дела страны

Депутат Чепа назвал создание ЦРУ канала для вербовки вмешательством во внутренние дела

Создание Центральным разведывательном управлением (ЦРУ) США Telegram-канала для вербовки россиян — это не что иное как вмешательство во внутренние дела России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы много лет слышали якобы о вмешательстве России в выборы, еще в какие-то интересы США. Все это было бездоказательно, а здесь откровенная наглая, циничная попытка вмешательства в наши внутренние дела, попытка оказать давление на простых граждан. Они бесцеремонно и нагло себя ведут. Нам надо предупредить, что мы будем адекватно вести себя по отношению к США, которые всячески обвиняют нас в чем угодно, в шпионаже и так далее», — отреагировал Чепа.

ЦРУ создало Telegram-канал для вербовки россиян 13 мая. 16 мая в нем был размещен видеоролик на русском языке длительностью около двух минут. Его персонажи — госслужащие или люди, которые имеют доступ к неким документам, в роликах и постах также содержатся различные инструкции. Тем, кто имеет доступ к информации «об экономике или высшем руководстве Российской Федерации», предлагают посотрудничать с ЦРУ.

Сотрудники ЦРУ подтвердили подлинность канала в интервью CNN. Чиновник, участвовавший в его запуске, отметил, что управление рассчитывает с помощью публикации сообщений и видео в Telegram и социальных сетях получать сведения, в которых нуждаются Соединенные Штаты.

