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09:03, 16 мая 2023Мир

В Белом доме захотели повлиять на развитие искусственного интеллекта

NBC: администрация президента США Байдена заинтересовалась искусственным интеллектом

Фото: Glenn Carstens-Peters / Unsplash

Администрация американского президента Джо Байдена заинтересовалась развитием искусственного интеллекта, заявил сенатор и член комитета по торговле, науке и транспорту Сената Конгресса США Питер Уэлч. Об этом сообщает телеканал NBC News.

«Развитие искусственного интеллекта идет с невероятной скоростью, и никто из нас не может за ним угнаться», — сказал Уэлч, комментируя попытки американского сената и его отдельных комитетов создать законодательную базу для развития искусственного интеллекта.

NBC News отмечает, что в контексте этих обсуждений генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман в понедельник, 15 мая, выступил в Конгрессе США, где рассказал о перспективах развития информационных технологий. По данным телеканала, Белый дом также инвестировал 140 миллионов долларов в создание семи исследовательских центров по развитию искусственного интеллекта.

Ранее британский ученый, почетный профессор Калифорнийского университета в Беркли Стюарт Рассел рассказал в интервью The Times, что появление искусственного интеллекта, способного решать любые логические задачи, грозит человечеству катастрофой. Ученый предупредил, что люди, вероятно, не смогут сохранить власть «над сущностями, которые сильнее» их. Он призвал прекратить исследования в этой области.

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Глеб Бажуткин
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