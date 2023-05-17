ФСБ заподозрила замминистра российского региона в хищении 18 миллионов рублей

ФСБ задержала замминистра природных ресурсов Архангельской области за хищение 18 млн руб.

Сотрудники ФСБ задержали заместителя министра природных ресурсов Архангельской области Кирилла Шаповалова по подозрению в хищении 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Чиновник проходит по уголовному делу о мошенничестве при утилизации отходов. Он допрошен в качестве подозреваемого, но свою вину не признает.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, в деле также фигурирует руководство компании «Экоинтегратор». Расследование ведется по ряду статей УК РФ: «злоупотребление полномочиями» и «взяточничество».

По версии следствия, руководитель «Экоинтегратора» с декабря 2020-го по апрель 2023 года предоставлял в министерство природных ресурсов завышенные данные о доставленных на полигоны твердых коммунальных отходах. Взамен он получил субсидии на 18 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены. Коммерсант также обвиняется в даче взятки чиновнику в размере 585 тысяч рублей за содействие.