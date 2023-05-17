Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:49, 17 мая 2023Силовые структуры

ФСБ заподозрила замминистра российского региона в хищении 18 миллионов рублей

ФСБ задержала замминистра природных ресурсов Архангельской области за хищение 18 млн руб.

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Сотрудники ФСБ задержали заместителя министра природных ресурсов Архангельской области Кирилла Шаповалова по подозрению в хищении 18 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Чиновник проходит по уголовному делу о мошенничестве при утилизации отходов. Он допрошен в качестве подозреваемого, но свою вину не признает.

Как сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета России, в деле также фигурирует руководство компании «Экоинтегратор». Расследование ведется по ряду статей УК РФ: «злоупотребление полномочиями» и «взяточничество».

По версии следствия, руководитель «Экоинтегратора» с декабря 2020-го по апрель 2023 года предоставлял в министерство природных ресурсов завышенные данные о доставленных на полигоны твердых коммунальных отходах. Взамен он получил субсидии на 18 миллионов рублей, которые впоследствии были похищены. Коммерсант также обвиняется в даче взятки чиновнику в размере 585 тысяч рублей за содействие.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Любовь Ширижик
Обсудить
Последние новости
В бюджете США могут закончиться деньги. Сумеет ли Америка избежать дефолта?
Европа оценила прекращение сотрудничества с Россией в космонавтике
Стало известно о продлении зерновой сделки
Евролига вернулась на Okko
На Западе снова отложили немедленное членство Украины в НАТО
Главу ячейки запрещенной в России террористической организации осудили на 17 лет
Десятки туристов пострадали при столкновении катера с вышкой в Таиланде
На Украине заявили о рабочем состоянии ЗРК Patriot
Артемий Лебедев назвал самую скучную страну
Айза прокомментировала воссоединение Гуфа с супругой
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.