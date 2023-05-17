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14:17, 17 мая 2023Силовые структуры

Убийца ветерана Великой Отечественной войны получил 16 лет колонии

В Башкирии суд дал 16 лет мужчине за убийство 95-летнего ветерана ВОВ из-за 8 тыс. рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Верховный суд Республики Башкортостан приговорил к 16 годам лишения свободы 64-летнего местного жителя Ришата Султанова за разбойное нападение и убийство с особой жестокостью 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что рано утром в августе 2022 года Султанов в состоянии алкогольного опьянения проник в дом ветерана, проживавшего в селе Кадырово. Преступник распылил газовый баллончик в лицо пожилого мужчины и нанес ему множественные удары по телу, а затем ударил металлическим штырем по голове. От полученных телесных повреждений ветеран скончался на месте. Султанов похитил из его дома 8000 рублей.

Подсудимый отказался признать вину.

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Любовь Ширижик
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