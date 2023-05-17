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10:45, 17 мая 2023Ценности

Баста примерил балетки и развеселил фанатов

Рэпер Баста примерил балетки из мужской коллекции Balenciaga на видео и рассмешил фанатов

Кадр: @bastaakanoggano

Российский рэпер Василий Вакуленко, выступающий под псевдонимом Баста, примерил балетки и развеселил фанатов. Соответствующие видео и комментарии появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России) его жены Елены Пинской.

Супруга запечатлела мужа сидящим на кресле в магазине бренда Balenciaga, при этом она не уточнила местонахождение бутика. На размещенных кадрах исполнитель позирует в кепке, серой футболке и шортах, а также балетках с бантом голубого цвета. По словам женщины, данная обувь представлена в мужской коллекции марки в 46 размере.

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Подписчиков рассмешил ролик Пинской, о чем они принялись писать в комментариях. «Обожаю ваш юмор», «Самоирония — супер», «Так вот как выглядят бархатные тяги», «Суперские подкрадули», «Обожаю такое», «Что за лев», «На следующий концерт только в них», «Как же это смешно», «Я сейчас умру от смеха», — высказывались многочисленные фанаты.

В июне традиционно женская одежда стала модной у мужчин. По словам журналистки Марты Сундак, речь идет о стиле под названием «балеткор», который оказался одним из главных трендов 2022 года.

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Майя Пономаренко
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