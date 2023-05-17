Дочь Джонни Деппа снялась в крошечном бюстгальтере

Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз снялась в крошечном бюстгальтере в телесериале «Кумир»

Франко-американская актриса и модель Лили-Роуз Депп снялась в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на странице телевизионной платформы HBO в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

23-летняя дочь актера Джонни Деппа принимает участие в съемках телесериала «Кумир». На размещенном снимке знаменитость позирует, сидя на траве в крошечном бюстгальтере и черных шортах. Также на ней надеты красно-белые кроссовки и солнцезащитные очки.

Поклонники восхитились внешним видом звезды, о чем принялись писать в комментариях под постом, который набрал более 61 тысячи лайков. «Такая королева», «Она выглядит потрясающе», «Она богиня — конец дискуссии», «Фигура — огонь», «Прекрасная девушка», — высказывались они.

В феврале Лили-Роуз Депп повторила культовый образ манекенщицы Кейт Мосс, которая ранее состояла в отношениях с ее отцом, для журнала i-D. Знаменитость позировала перед фотографом в прозрачном платье на лямках и трусах черного цвета. При этом от бюстгальтера она отказалась, а волосы собрала в небрежный пучок. Что касается аксессуаров, то героиня съемки выбрала серьги-кольца и золотой браслет.