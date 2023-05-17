Парикмахер показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня

Парикмахер Мэтт Ньюман из США посоветовал наносить сухой шампунь чуть выше корней волос

Парикмахер Мэтт Ньюман из США показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Специалист, чей блог насчитывает 1,5 миллиона подписчиков, призвал не наносить данное средство на кожу головы. Вместо этого он посоветовал распылить продукт непосредственно на волосы чуть выше корней. По его словам, такой способ защитит кожу головы от скоплений вредных компонентов, которые находятся в составе сухого шампуня. После этого необходимо встряхнуть волосы и распределить пальцами остатки средства.

Зрители поблагодарили Ньюмана за рекомендации в комментариях под роликом, который набрал более 230 тысяч просмотров. «Теперь понятно почему я ощущаю такую сухость на голове. Спасибо!», «Ого, я этого не знала. Попробую в следующий раз», «Согласна с вами. Всегда говорю своим знакомым, что сухой шампунь вреден», — высказывались они.

В апреле Мэтт Ньюман раскрыл секреты правильного мытья головы. Инфлюэнсер с никнеймом mattloveshair регулярно размещает ролики, в которых делится рекомендациями по уходу за волосами. В одном из последних видео юзер порекомендовал наносить шампунь исключительно на корни локонов, а затем массировать кожу головы и смывать средство.