Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:00, 17 мая 2023Ценности

Парикмахер показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня

Парикмахер Мэтт Ньюман из США посоветовал наносить сухой шампунь чуть выше корней волос

Кадр: @mattloveshair

Парикмахер Мэтт Ньюман из США показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня. Соответствующая публикация появилась на его странице в TikTok.

Специалист, чей блог насчитывает 1,5 миллиона подписчиков, призвал не наносить данное средство на кожу головы. Вместо этого он посоветовал распылить продукт непосредственно на волосы чуть выше корней. По его словам, такой способ защитит кожу головы от скоплений вредных компонентов, которые находятся в составе сухого шампуня. После этого необходимо встряхнуть волосы и распределить пальцами остатки средства.

Зрители поблагодарили Ньюмана за рекомендации в комментариях под роликом, который набрал более 230 тысяч просмотров. «Теперь понятно почему я ощущаю такую сухость на голове. Спасибо!», «Ого, я этого не знала. Попробую в следующий раз», «Согласна с вами. Всегда говорю своим знакомым, что сухой шампунь вреден», — высказывались они.

В апреле Мэтт Ньюман раскрыл секреты правильного мытья головы. Инфлюэнсер с никнеймом mattloveshair регулярно размещает ролики, в которых делится рекомендациями по уходу за волосами. В одном из последних видео юзер порекомендовал наносить шампунь исключительно на корни локонов, а затем массировать кожу головы и смывать средство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Винар
Обсудить
Последние новости
В США прокомментировали состояние ЗРК Patriot после попадания российской ракеты
Россиянка ударила сына ножом в сердце из-за историй о сексуальных похождениях
Экс-возлюбленный Волочковой жестоко избил свою жену
В УНИКСе рассказали о давлении на тренера клуба в Хорватии
Бойцы ЧВК «Вагнер» приблизились к полной зачистке Артемовска
Сменная работа нарушила фертильность у женского пола
Названо самое дешевое направление для отдыха у моря за границей
Парикмахер показал правильный участок на голове для нанесения сухого шампуня
Молдавия откажется от десяти соглашений с СНГ
Возможность роста курса доллара выше 90 рублей оценили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.