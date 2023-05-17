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20:08, 17 мая 2023Силовые структуры

Россиянин вывез супругу в лес и выстрелил ей в голову из ружья

Под Архангельском муж вывез жену в лес, выстрелил ей в голову из ружья и совершил суицид

Фото: Jordan Sanchez / Unsplash

В Архангельской области следователи возбудили дело после обнаружения в лесу тела 40-летней россиянки с огнестрельным ранением головы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Следователи выяснили, что женщину убил ее 44-летний муж. Изъято оружие убийства, назначен ряд экспертиз.

По данным ведомства, в начале мая этого года супруги стали часто ссориться. Во время одной из ссор 10 мая 44-летний мужчина вывез свою жену в лес и выстрелил ей в голову из ружья. Потерпевшая скончалась на месте. После этого ее супруг совершил суицид.

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Елизавета Новикова
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