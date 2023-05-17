Врач развеял популярные мифы о распространенном виде рака

Врач Кветенадзе развеял миф, что прием контрацептивов повышает риски рака молочной железы

Онколог-маммолог Гурами Кветенадзе опроверг популярные заблуждения о раке молочной железы. Мифы, связанные с этим распространенным видом рака, он развеял в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1». Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Врач опроверг утверждение о том, что прием гормональных контрацептивов провоцирует онкологическое заболевание груди. «Прямых научно обоснованных данных о том, что гормональные препараты повышают риск возникновения рака молочной железы, на сегодняшний день нет», — подчеркнул Кветенадзе.

Помимо этого, онколог назвал заблуждением мнение, что длительное ношение бюстгальтера с косточками может вызвать рак. Использование дезодорантов и антиперспирантов тоже не увеличивает риски развития этого заболевания, добавил специалист.

«Недавно было проведено большое исследование по поводу воздействия дезодорантов и антиперспирантов с алюминием на риск возникновения рака молочной железы. И это исследование доказало, что (...) содержание алюминия никак не влияет повышение риска возникновения рака молочной железы», — рассказал маммолог.

Ранее Кветенадзе в программе «О самом главном» перечислил признаки ранней стадии рака груди. В их числе специалист назвал изменение размера или формы молочных желез. Также он посоветовал незамедлительно обратиться к врачу при обнаружении припухлости ткани или утолщения кожи молочной железы.