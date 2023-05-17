Стало известно об увеличении санкционного листа ЕС против России

EUobserver: в новый санкционный лист ЕС войдут более 100 новых компаний и физлиц из России

В ближайшее время в новый санкционный лист ЕС войдут более 100 новых компаний и физлиц из России, эти меры будут введены с очередным, 11-м пакетом антироссийских санкций. Об этом со ссылкой на источники сообщает EUobserver.

«Предложения по 11-му пакету санкций против России, с которыми ознакомился EUobserver, включают новые специальные разрешения на финансовые операции и юридические услуги, призванные помочь европейским компаниям выйти из-под контроля [российских властей]», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что лидеры стран G7 («Большой семерки») на саммите в Японии планируют объявить о новых мерах по ужесточению санкций против энергетического сектора России, а также об ограничениях экспорта. Как уточняется, новые меры будут направлены на предотвращение «обхода санкций с участием третьих стран», на нанесение ущерба энергетическому сектору России, а также на «ограничение торговли, которая поддерживает Вооруженные силы России».