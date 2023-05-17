В России предложили штрафовать хозяев выброшенных на улицу животных

Депутат Бурматов предложил штрафовать хозяев выброшенных на улицу животных

Необходимо ввести административную ответственность в виде штрафа для тех, кто выбрасывает своих животных на улицу. С такой инициативой в разговоре с «Лентой.ру» выступил первый зампред комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Депутат сообщил, что является автором поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), которая устанавливает штраф до 30 тысяч рублей за выброшенного питомца.

Проблема бездомных животных действительно есть и, к сожалению, есть и жертвы, и трагедии, связанные с этим, в том числе среди детей Владимир Бурматов депутат Госдумы

Вина человека

«Но мы же понимаем, что бездомные собаки не из воздуха материализовались. Каждой из них в свое время не повезло с хозяином, который ее выкинул на улицу. Или эти собаки являются потомками тех, от кого избавился человек», — заявил парламентарий.

Бурматов отметил, что сейчас в России начался дачный сезон, и люди набрали сотни тысяч животных в частные дома, во дворы и на дачи.

«А осенью, в сентябре-октябре, когда люди будут переезжать обратно в городские квартиры, многие из этих животных останутся предоставлены сами себе. Это происходит каждый год», — добавил он.

Объемы этой проблемы, к сожалению, исчисляются сотнями тысяч ни в чем неповинных животных Владимир Бурматов депутат Госдумы

«Поэтому я выступил с инициативой ввести административную ответственность для тех, кто избавляется от питомцев. Эта инициатива на следующей неделе, как мы ожидаем, будет поддержана профильным комитетом Государственной думы. И после этого она будет рассмотрена на заседании Государственной думы и, я надеюсь, поддержана моими коллегами», — сообщил депутат.

Также собеседник «Ленты.ру» объяснил, что необходима будет регистрация домашних животных.

«Мы дадим такое полномочие регионам, возможно, уже до конца весенней сессии, чтобы регионы могли отслеживать судьбу животных и наказывать нерадивых владельцев. Здесь нужна ответственность. Потому что эта проблема сгенерирована человеком. Человек виноват в том, что у нас по улицам бегают бездомные животные», — заявил он.

16 апреля стало известно о гибели мальчика в результате нападения бродячих собак в Оренбурге. Ребенку было 9 лет. Следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье о халатности.