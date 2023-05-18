Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
14:00, 18 мая 2023Экономика

Умер глава самой богатой семьи Великобритании

Guardian: глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа умер в возрасте 87 лет

Фото: CNBC International TV / YouTube

Председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group и глава самой богатой семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа скончался. Об этом сообщает The Guardian, семья бизнесмена подтвердила информацию.

Миллиардер умер в возрасте 87 лет. Согласно сообщениям СМИ, Хиндуджа страдал от деменции.

С 1990-х годов предприниматель неизменно входил в число самых богатых людей Великобритании и Азии. По оценке Sunday Times, в 2022 году Шричанд Хиндуджа вместе с братом Гопичандом возглавили список богачей Великобритании с состоянием примерно в 28,47 миллиарда фунтов стерлингов (35,4 миллиарда долларов).

Основанная в 1914 году в Индии Hinduja Group имеет несколько дочерних предприятий в разных отраслях. Среди них автомобильная промышленность, финансы, нефтегазовая отрасль, медиа, телекоммуникации и здравоохранение.

В 2022 году самым богатым человеком мира по версии Forbes был назван владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние бизнесмена и его семьи на конец года оценивалось в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Грушко
Комментарии отключены
Последние новости
В России определили, когда уклонистам от армии грозит тюрьма. За что можно получить срок?
Путин встретился с главой Хабаровского края
WBC отказался утвердить реванш Бивола и Альвареса
Падение цен на газ в Европе объяснили
Москвичей предупредили о резком похолодании
Выступившие с инициативой по Украине страны Африки захотели гарантий
Хакера осудили на три года за атаки на сайты президента и Минобороны России
Новый план НАТО по России назвали шагом к третьей мировой войне
Пашинян и Алиев встретятся в Москве
Россияне стали пить больше шампанского и меньше водки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.