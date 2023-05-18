Умер глава самой богатой семьи Великобритании

Guardian: глава богатейшей семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа умер в возрасте 87 лет

Председатель англо-индийского транснационального конгломерата Hinduja Group и глава самой богатой семьи Великобритании Шричанд Хиндуджа скончался. Об этом сообщает The Guardian, семья бизнесмена подтвердила информацию.

Миллиардер умер в возрасте 87 лет. Согласно сообщениям СМИ, Хиндуджа страдал от деменции.

С 1990-х годов предприниматель неизменно входил в число самых богатых людей Великобритании и Азии. По оценке Sunday Times, в 2022 году Шричанд Хиндуджа вместе с братом Гопичандом возглавили список богачей Великобритании с состоянием примерно в 28,47 миллиарда фунтов стерлингов (35,4 миллиарда долларов).

Основанная в 1914 году в Индии Hinduja Group имеет несколько дочерних предприятий в разных отраслях. Среди них автомобильная промышленность, финансы, нефтегазовая отрасль, медиа, телекоммуникации и здравоохранение.

В 2022 году самым богатым человеком мира по версии Forbes был назван владелец группы LVMH (бренды Christian Dior, Louis Vuitton, Moеt & Chandon) Бернар Арно. Состояние бизнесмена и его семьи на конец года оценивалось в 211 миллиардов долларов (против 158 миллиардов в предыдущем году).