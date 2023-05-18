Гнилые зубы Джонни Деппа на Каннском кинофестивале вызвали отвращение у фанатов

Гнилые зубы актера Джонни Деппа на Каннском кинофестивале вызвали отвращение у фанатов

Американский актер Джонни Депп появился на Каннском кинофестивале и вызвал отвращение у фанатов. Соответствующие комментарии появились в Twitter.

Пользователь платформы с никнеймом @chateau_bunny заметил, что у 59-летнего артиста сильно испортились зубы. «Зубы Джонни Деппа буквально гниют», — написал он, сопроводив пост двумя снимками с ковровой дорожки.

Другие поклонники также возмутились внешним видом актера и принялись писать об этом в комментариях под публикацией. «Почему я должен против своей воли видеть фотографии зубов Джонни Деппа крупным планом?», «Он просто выглядит так, как будто кто-то насильно покрасил его зубы в желтый цвет», «Увидев фотографию зубов Джонни Деппа, я просто испортил себе настроение», — высказывались они.

В октябре 2022 года Джонни Депп сбрил бороду и разочаровал поклонников своей новой внешностью. Папарацци сфотографировали звезду «Пиратов Карибского моря» перед выступлением в концертном зале Capital Theatre в Нью-Йорке. Он позировал в черном костюме с белой вышивкой и голубом берете с козырьком, дополнив свой наряд синими зеркальными очками и множеством украшений. На размещенных кадрах видно, что актер побрился и предстал перед публикой с распущенными волосами до плеч.