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15:34, 19 мая 2023Культура

Фестиваль «Дикая Мята» раскрыл подробности расписания мероприятия

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята» раскрыл подробности расписания трехдневного мероприятия

Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Музыкальный фестиваль «Дикая Мята», который пройдет с 16 по 18 июня в поселке Бунырево Тульской области, раскрыл подробности расписания трехдневного мероприятия. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Гостей «Дикой Мяты» в 2023 году ждет более ста выступлений представителей разных музыкальных жанров — рока, альтернативы, инди и фолка. На нескольких сценах фестивального поля появятся Леонид Агутин, The Hatters, Lumen, Sati Ethnica, polnalyubvi, Alai Oli, Green Apelsin, «Нейромонах Феофан», «Заточка», Drummatix, Jane Air, Найк Борзов, «Слот» и многие другие исполнители. Лайнап также пополнили музыкант Zoloto и группа PanGeo.

Кроме того, организаторы события уделили внимание развитию детской территории на фестивале — на open-air будет работать VR-зона, комната матери и ребенка, пройдет множество бесплатных мастер-классов для детей и «безопасные» прогулки, где дети получат простые и четкие алгоритмы и варианты действий, научатся безопасному поведению в городе в непривычных или сложных ситуациях. Все три фестивальных дня будет функционировать детский сад, в котором гости мероприятия смогут оставить ребенка под присмотром квалифицированных педагогов.

Специально для гостей фестиваля из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода и Воронежа будут организованы автобусные туры на фестиваль «Дикая Мята-2023». В этом году гости могут приобрести билеты на трансфер только сразу туда 16 июня и обратно 18 июня.

Стоимость билетов на фестиваль варьируется от 3 тысяч до 6 тысяч рублей. С 22 мая цены будут повышены. Узнать более подробную информацию о трансферах, а также приобрести билет можно на сайте мероприятия.

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Сергей Равин
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