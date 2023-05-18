Полицейские избили россиянина и вымогали деньги под угрозой дела о наркотиках

В Долгопрудном трое экс-полицейских осуждены на 8 лет за вымогательство 300 тысяч

Долгопрудненский городской суд вынес приговор трем бывшим полицейским за произвол в отношении местного жителя, у которого они вымогали 300 тысяч под угрозой преследования за наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе подмосковного управления Следственного комитета России (СКР).

Подсудимые признаны виновными в превышении должностных полномочий, получении взятки и разбое, им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет в колонии строгого режима каждому.

Следствие и суд установили, что 5 марта 2020 года действующие сотрудники отдела полиции Долгопрудного пришли в квартиру к местному жителю, избили его, а затем подкинули ему наркотики. Пообещав не привлекать его к уголовной ответственности за незаконный оборот запрещенных веществ, полицейские потребовали у пострадавшего 300 тысяч рублей, однако он смог отдать им лишь половину.