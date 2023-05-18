Губернатор показал кадры из атакованного ВСУ приграничного поселка
Глава Курской области Роман Старовойт показал кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Глушково. Фотографии повреждений он опубликовал в своем Telegram-канале.
Как ранее сообщал Старовойт, в поселке после сброса боеприпаса произошел взрыв.
Губернатор рассказал, что при сбросе боеприпаса в расположенном в поселке оздоровительном комплексе были выбиты стекла, а осколки повредили фасад здания. Также Старовойт сообщил, что двух пострадавших при взрыве человек госпитализировали.
В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.
Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.