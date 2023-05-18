Губернатор показал кадры из атакованного ВСУ приграничного поселка

Глава Курской области Старовойт показал кадры из атакованного ВСУ поселка Глушково

Глава Курской области Роман Старовойт показал кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Глушково. Фотографии повреждений он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал Старовойт, в поселке после сброса боеприпаса произошел взрыв.

Губернатор рассказал, что при сбросе боеприпаса в расположенном в поселке оздоровительном комплексе были выбиты стекла, а осколки повредили фасад здания. Также Старовойт сообщил, что двух пострадавших при взрыве человек госпитализировали.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.