Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:06, 18 мая 2023Россия

Губернатор показал кадры из атакованного ВСУ приграничного поселка

Глава Курской области Старовойт показал кадры из атакованного ВСУ поселка Глушково
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Глава Курской области Роман Старовойт показал кадры из атакованного Вооруженными силами Украины (ВСУ) приграничного поселка Глушково. Фотографии повреждений он опубликовал в своем Telegram-канале.

Как ранее сообщал Старовойт, в поселке после сброса боеприпаса произошел взрыв.

Фото: Telegram-канал губернатора Курской области Романа Старовойта

Губернатор рассказал, что при сбросе боеприпаса в расположенном в поселке оздоровительном комплексе были выбиты стекла, а осколки повредили фасад здания. Также Старовойт сообщил, что двух пострадавших при взрыве человек госпитализировали.

В восьми приграничных регионах — на территории Крыма, Севастополя, Краснодарского края, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей — действует режим среднего уровня реагирования.

Президент России Владимир Путин заявлял, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марк Леонов
Обсудить
Последние новости
В Крыму произошел взрыв на железной дороге
Игравший ключевую роль в помощи Украине замминистра обороны США уйдет в отставку
Армия России получила огнемет «Бородач»
Чадов опроверг данные о получении должности советника губернатора Пермского края
Россияне стали больше интересоваться отечественными и китайскими электромобилями
В Белоруссии заявили о возможном отзыве заявки на вступление в Совет Европы
Назван самый дешевый город Европы для отдыха летом
Анна Седокова рассказала о болезни и сравнила себя со Шреком
Губернатор показал кадры из атакованного ВСУ приграничного поселка
Переписка в Telegram-чатах для трех россиян закончилась уголовным делом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.